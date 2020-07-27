高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁，日前因論文抄襲爭議，引起政壇譁然，李眉蓁也在短時間內道歉並宣布放棄學位，24日競總成立，黨內多位大老也現身立領，國民黨中央委員連勝文就透露，為何堅持力挺李眉蓁的原因。

李眉蓁25日競總成立，國民黨主席江啟臣及前主席洪秀柱、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫及立院黨團林為洲、蔣萬安、林奕華等人南下站台，競總主委、議長許崑源遺孀林絲娛，副議長陸淑美也現身支持。而成立當晚，李眉蓁也宣布現場人數逾萬人，結束後更在臉書發文，感謝前來站台的黨內高層和友人。

連勝文今24日在臉書發文表示，值此最艱困的時刻，國民黨還是選擇力挺李眉蓁，因為力挺的不只是一個人，而是要力挺高雄未來的幸福、發展與進步，連勝文說，「她對抗的也不只是一個人，而是站在他後面，一大群從過去到現在，吃乾抹淨、蠶食鯨吞政府資源，用各種方法搶奪政府標案、工程的『民進黨裙帶資本主義』龐大共犯」。

連勝文強調，「如果大家不想再看到，過去民進黨執政時，中央及高雄市政府，耗費巨額人民的納稅錢，結果下場雨路上就出現五千個洞的荒謬景象，就拜託支持國民黨和李眉蓁的家人朋友，務必出來投票」。

(中時新聞網)