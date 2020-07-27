美國生技公司Moderna周日（26日）表示，該公司已經收到美國衛生局轄下的生物醫學高級研究及發展局（Biomedical Advanced Research and Development Authority，簡稱BARDA）新一筆新冠肺炎疫苗研究援助金，總金額達4.72億美元（138.93億新台幣）。

四月時Moderna便曾獲得美國政府補助4.83億美元，截至目前美國為止

BARDA已挹注9.55億美元資金給Moderna協助疫苗開發。

Moderna執行長班賽勒 （Stéphane Bancel）向媒體談到：「受到第一階段數據鼓舞，我相信我們的mRNA疫苗將協助圍堵新冠病毒，並預防未來疫情再次爆發。」

該公司表示，這筆新增的補助金將用於支持其疫苗臨床發展的最後階段，

Moderna與美國過敏和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）共同合作，預計將於27日展開疫苗第三階段試驗，受試者將達三萬人。

Moderna指出，依照目前的研發進度，試驗完成後有望能一年提供5億支疫苗，自下年（2021）開始，每年將可出產10億支疫苗。

上週Moderna方宣布該公司在與加拿大藥廠Arbutus的疫苗專利案中失利，週五（24日）股價下跌2.81%至每股73.21美元。

(工商 )