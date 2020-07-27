受到新冠肺炎疫情的影響，全球消費者對健康的關注提高。而可穿戴技術進行健康管理則成為數位健康創新中全球消費者接受度最高的三大技術之一，消費者利用智慧穿戴設備管理健康已經成為一種趨勢。

AMOLED面板既可以同時實現高屏佔比和產品整體更加輕薄，又可以通過封裝工藝、更新背板技術提升屏幕佔比、降低屏幕功耗，使得AMOLED智慧穿戴面板成為智慧穿戴面板的首選，需求始終表現為增長的態勢。

根據群智咨詢（Sigmaintell）數據顯示，2020年第一季全球AMOLED智慧穿戴（手錶和手環）面板出貨約1920萬片，年成長69％。其中AMOLED智慧手錶面板出貨約1360萬片，出貨佔比約為70.6％，佔據絕對的主流。

京東方第一季出貨約390萬片，拔得頭籌，其剛性穿戴產品在鄂爾多斯產線生產，柔性穿戴產品在成都B7生產，且已打通柔性穿戴產品COP工藝，京東方 AMOLED穿戴產品的主要客戶有華為、華米、三星等。

三星第一季出貨約340萬片，排名第二，是蘋果S3和三星Galaxy Active2智慧手錶的主力供應商。受到蘋果和三星電子分散供應商策略的影響，三星面臨的競爭環境激烈。

信利第一季出貨約340萬片，位列第三，位居智慧手環市場首位，出貨約300萬片，目前的主要客戶是小米和華米，未來也將進入三星和Fitbit的供應鏈4.5代產線也在規劃柔性AMOLED產能，預計2021年下半年實現量產。

LGD第一季出貨約300萬片，其客戶結構單一，主要是來自於Apple Watch的訂單需求。

和輝光電第一季出貨約210萬片，目前主要與華為和小天才深度戰略合作，同時也與新進品牌OPPO、vivo展開合作。

疫情之下，更多手機品牌加入到穿戴市場，進一步增加了穿戴市場的熱度。包括Apple watch及華為、Garmin、Fossil、Fitbit等客戶的訂單需求依然強勁，因此，除以上前五大面板廠以外，包括友達、維信諾等AMOLED面板廠箱比去年同期都有明顯增長。

(工商 )