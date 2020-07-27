本周四(30日)美國聯準會(Fed)將公布7月利率決議，市場預期，Fed將繼續維持零利率政策不變，並將延續超寬鬆貨幣政策。由於Fed在6月利率會議上，曾討論對利率途徑和QE購債上給予市場更多、更明確的前瞻指引，7月利率會議上，市場預期Fed可能將就未來的前瞻指引作出更多討論。美元指數今早再下滑至94.094，測試94整數關卡，新台幣匯價早盤以29.54元開盤，升值1.6分，盤中度一度升抵29.405元。台股今天在台積電(2330)噴出大漲帶動下，集中市場指數大漲逾300點。台股本周將收月線，在台積電撐盤下，月線可望連4紅。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在資金豐沛以及科技相關題材推升下，台股持續盤堅向上；加上美國重要科技大廠傳出生產計劃可能延遲等的相關雜音，市場預期台場有望受惠的樂觀預期，進一步帶動台股向上。

廖哲宏表示，儘管盤中再度出現美中貿易衝突升溫等雜音，短線獲利了結賣壓隨之出籠，波段漲幅較大的相關族群成為調節對象；但整體而言，相關產業的正向展望並未因此而改變，且盤面資金仍屬健康輪動，對於台股後市仍持正向看法。

在新台幣匯價上，雖然外資匯入款以及台商資金回流推升新台幣匯價，但隨著台股的股利發放，又陸續有外資將股利資金匯出，以及央行短線守29.5元的防線，使新台幣呈現「上午盤強，下午收盤前半小時轉弱」的特殊景觀！

(時報資訊)