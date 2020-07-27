澳洲的競爭監管機關已經對 Alphabet旗下谷歌公司提起法院程序，指控該科技巨頭在「目標式廣告」（targeted advertising）的個資擴大使用上誤導消費者。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）向聯邦法院提起訴訟，指控谷歌未明確徵得同意，亦未適當告知消費者其2016年採取一個行動，將谷歌帳戶裡的個人資訊，與使用谷歌技術之非谷歌網站上的活動進行結合。該主管機關表示，這樣的做法讓谷歌得以將名字與其他方式進行連結，透過在網路其他地方的行為來辨識消費者。

谷歌尚未立即回應置評要求。

ACCC主席Rod Sims發布聲明表示，我們之所以採取這個行動，是因為我們認為谷歌在該公司準備如何處理大量個資上誤導澳洲消費者，包括在非與谷歌連結之網站上的活動。

該主管機關指控谷歌利用結合後的個資拓展「目標式廣告」，這是谷歌主要的收入來源，且未向消費者清楚說明其隱私政策的改變。ACCC未說明該機關向法院請求採取的作為，但表示已經根據「保密待決索償方式」提出索賠。

(時報資訊)