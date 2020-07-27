1.台積電(2330)：明年上半年高階產能全滿，外資喊目標價530元，上周五ADR飆漲9.69％，今早股價亮燈漲停、衝上424.5元新天價。
2.世界(5347) ：外資上周五又回頭買超2306張，拉抬早盤股價彈升近5%。
3.正隆(1904)：外資連三日買超計3035張，拉升今早股價收復5日線，一度漲逾2%。
4.帆宣(6196)：台積概念股，身分高貴，早盤頻頻亮紅燈。
5.金像電(2368)：大盤火熱+基本面助攻，漲幅拉高逾5%。
6.信邦(3023)：業績強強滾，明年苗栗擴新廠拚綠能，拉高半根漲停板。
7.欣興(3037)：美系客戶需求強勁，獲利動能看俏，股價微幅修正後再拉高逾3%。
8.弘塑(3131)：台積電登高一呼，身價跟著水漲船高，股價自350元附近強彈，漲幅近8%。
9.萬潤(6187)：躋身台積供應鏈，股價三級跳，一舉登上漲停板。
10.力致(3483)：遠距商機帶旺獲利，早盤挾量漲逾4%。
11.華擎(3515)：電競旺季到，早盤漲逾2%，一度觸及170元。
12.金雨(4503)：早盤多方強勁，跳空漲停。
13.群益證(6005)：外資24日轉買超，早盤漲逾3%，收復5日線及周線。
14.聯發科(2454)：新晶片搶搶滾，31日法說會，市場買多不停歇，早盤強漲逾3.5%，市值超車鴻海登第二。
15.M31(6643)：首顆5奈米IP下半年挹注營運，今年營收力拚新高，股價走揚逾2%。
16.世芯-KY(3661)：握陸大單，全年拚賺1.5股本，晨盤上攻逾3.5%。
17.揚智(3041)：WiFi 6題材不看淡，惟外資連4日賣超，股價漲多修正，早盤翻黑下滑逾2%。
18.基亞(3176)：德必碁獲衛福部核准專案製造其新型冠狀病毒核酸檢驗組，激勵開盤跳空大漲逾8.5%，重返五日線。
19.勝一(1773)：上半年EPS達3.09元，優於去年同期，晨盤震盪彈升5%，重登120元。
20.三福化(4755)：近日獲外資偏多操作，早盤衝高5%，再衝天價76.9元。
21.上緯投控(3708)：明日除息，配息約4元，近日獲外資買盤卡位，早盤收復百元大關。
22.GIS-KY(6456)：獲外資及投信連2買，晨盤彈升3%，穩站高檔。
23.亞元(6109)：買盤發動快攻，早盤火速拉漲停，續站高崗。
(時報資訊)
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