亞系外資針對聯發科出具最新研究報告指出，聯發科(2454)除智慧型手機業務穩定成長已成定局外，非智慧型手機的產品在第三季也可望迎來意外驚喜，將其目標價由675元調升到860元，維持買進評等。

亞系外資表示，非智慧手機產品可能會在第三季最聯發科的營收、毛利率帶來意外的驚喜，預計聯發科第三季的營收季增加上看22%，毛利率更有機會達44%，超乎市場預期，主要是看到非智慧手機業務明顯成長，包括WiFi、LCD TV SOC、ASIC(客製化晶片)以及PMIC(電源供應管理IC)等。

亞系外資表示，以目前台積電和其他上游晶圓廠所看到的訊息，目前市場對5G智慧機的成長動能已經有了正向共識，預計聯發科2020年、2021年5G出貨量分別為7000萬、1.7億套，將聯發科2020年、2021年每股盈利調升6%、8%，分別為22.80元、33.07元，以反映來自非智慧手機的更高貢獻，將其目標價由675元調升到860元，維持買進評等。

(時報資訊)