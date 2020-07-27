今早台股盤中再刷新指數紀錄，最高達12686點，突破1990年2月12日的最高點12682點，創下歷史新高紀錄，主要受到台積電(2330)大漲貢獻，台積電股價最高424.5元，大漲38.5元，漲幅9.97%，同創歷史新高紀錄。

台新投顧分析，美股7/24 Intel大跌16.24%，台積電ADR大漲9.69%，AMD更是大漲16.5%，為反映了投資人對Intel的製程推進及市佔率前景的悲觀預期，並認為台積電將受惠Intel外包產能趨勢，亦同時受惠其客戶AMD的市佔率擴張。

根據Intel在台北時間7/24凌晨的法說會，7nm製程將會再延後約6個月，PC用CPU(client CPU)延至2022年底或2023年初，資料中心用CPU則為1H23。

台新投顧電子組主管張益堅表示，Intel由於製程時程的不確定性，將投資在「應急計劃」(contingency plan)，以利用外部晶圓代工廠的產能，以其資料中心用GPU Ponte Vecchio為例，將使用外部及內部的科技，並於2021年底或2022年初推出，Intel GPU即與台積電合作。

張益堅認為，Intel在PC/Server市場仍有生態系完整的優勢，然而逐漸喪失過去的半導體製程優勢，因此Intel除了擴大外包給台積電，未來更有可能將部分甚至全數晶圓廠出售予台積電。由於美國亞利桑那州原即為Intel晶圓廠重鎮，台積電赴當地設廠，亦可能超前部署潛在的Intel晶圓廠出售案。

(時報資訊)