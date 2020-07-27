上周五芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨市場收漲，因美元走低，大豆期貨下跌，因美中緊張局勢蓋過了美國大豆持續出口銷售的消息，玉米期貨亦收低，因氣象預報顯示天氣將更涼爽、潮濕，為美國中西部地區的作物狀況提供良好的生長環境。

美國農業部(USDA)周四公佈的周度出口報告顯示，7月中美國玉米和大豆出口銷售均達到多年高點，受中國大量的採購推動；另外，中美間的關係依然緊張，因中國下令關閉美國位於成都的領事館，對美國關閉中國位於休士頓的領事館進行反制。

氣象預報顯示，本周美國中西部地區出現降雨，可能提振作物產量前景，因此對玉米價格造成利空影響。

終場8月大豆期貨跌1.5美分，報904.75美分，9月小麥漲10美分，報539.5美分，9月玉米跌0.75美分，報326.25美分，12月豆油收漲0.01美分，報每磅30.37美分，12月豆粉上漲0.7美元，報每短噸298.60美元。(商品行情網)

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