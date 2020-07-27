涂凱麗勇奪幼童組冠軍，覺得獎盃太大。（舞夢砂城提供／莊哲權台東傳真）

疫情後第1場肚皮舞賽事「Taiwan Super Dancer Competition」，26日在台北舉行，來自台東的舞夢砂城國際藝術舞團，團長曾淑羚除了獲邀擔任大賽評審外，更帶領著7位就讀國中小的舞者們特地遠赴台北參賽，勇奪4冠軍、1亞軍的好成績。

由亞洲肚皮舞總 Asia Belly Dance Federation與TDSF中華民國國際舞蹈運動總The Taiwan Dance＆Sport Federation主辦的 Taiwan Super Dancer Competition，

團體獎項部分，第一次合體組隊的5位中小學舞者，成員有均一實驗高級中學國中部二年級余光希、新生國中二年級涂凱淇、新生國中一年級徐瓏軒、東大附小六年級張愷莉、東海國小二年級涂凱麗，榮獲國中小團體組冠軍、國中小雙人組冠軍、融合團體組亞軍。

個人獎項部分，來自海端鄉霧露部落布農族的余光希勇奪國中個人組冠軍。第一次參加比賽的涂凱麗勇奪幼童組冠軍，頒獎時還天真的跟主辦單位說獎盃太大了，可以換小的嗎？引發全場大笑。

另外也是第一次挑戰國中個人組的卑南國中一年級王紫芸與新生國中一年級朱偲綺，都獲得優勝的好成績。

已連續7年榮獲「台東縣傑出演藝團隊」，長期在家鄉台東深耕異國舞蹈，對於藝術紮根更是不遺餘力，今年來已榮獲許多國內外舞蹈節的邀請演出。

今年第2度受到花蓮縣文化局的交流邀請，將在11月於花蓮縣文化局演藝堂辦理演出一場次，提升家鄉能見度。

(中時 )