本周台灣時間31日，蘋果將會公布會計年度第三季財報，由於上次沒有提供財務預測，這次有無提供財務預測，便會成為市場關注的焦點。這次的電話財報中，蘋果公司將不會針對是否發布新5G iPhone來做回應。但外媒報導，蘋果秋季發表會時間已曝光，將於 9 月初時舉行秋季線上發表會，發表 iPhone 12新機。

除了下半年將發表的 5G iPhone 新機之外，蘋果在今年6月22日全球開發者大會 (WWDC)證實，將逐步汰換先前Mac系列所採用的英特爾X86處理器架構，改採自家基於Arm架構研發的處理器「Apple Silicon」，市場預料將委由台積電5奈米製程生產晶片。

蘋果今年迄今波段漲幅已高達三成，根據巴倫周刊報導，高盛分析師羅德．海爾（Rod hall）提出警告，蘋果近期的漲幅已大，但新冠肺炎造成的經濟陰霾還未結束，而且蘋果公司秋季發表新5G iPhone的時間也還不明確，不確定因素仍多，他建議投資者應該避開蘋果，先靜待法說會後的蘋果展望及走勢再動作。

蘋果上周五(台灣時間25日)，終場以370.46元美金作收，小跌0.25％。蘋果財報中的營運展望，也會牽動晶圓代工大廠台積電，鏡頭龍頭廠大立光，組裝大廠鴻海等台灣蘋概股走勢，將引動台股下半年走勢。

(中時新聞網)