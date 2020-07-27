高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁26日出席「蓁愛高雄新女力」婦女社團後援會活動，主打婦幼政見。李眉蓁的婆婆上台助講時，大讚李眉蓁是好女兒、好媳婦，更會是好市長，卻語出驚人稱「我發誓全部都是真的，如果說假話，胸部就變小」。對此，時力立委王婉諭表示，看完相關新聞後只想問，「讓選戰回歸最根本的政策討論，真的有這麼難嗎？」她直言，這種無謂又低俗的爛玩笑，真的受夠了。

王婉諭在臉書撰寫「女性的身體，不該是任何人作為選舉賭注的籌碼」一文。她指出，看到李眉蓁婆婆在造勢場合上大力推薦，為了證明自己所說的字句都是真的，便「發誓」若是講假，「胸部會變小」。她說看到新聞的當下，原以為只是網路惡搞，後來才發現這麼荒謬的言論居然在高雄真實上演。她感嘆表示，在積極教育下一代應該要保護好自己的身體時，卻同時有其他的大人們，在台上搖旗吶喊，將胸部當作賭注，為台灣的性別平等教育做了最糟的示範。

「胸部大或是胸部小，又怎麼樣了嗎？」王婉諭說這個社會有太多太多以主流男性目光為主的審美觀，並相信每一位女孩在青春期，都曾遭遇過不只一次被拿胸部做文章、開玩笑的騷擾。胸部小，被笑成是飛機場、小籠包、洗衣板；胸部大，也能被說是乳牛、巨乳妹。在懵懂的年少時期，時常害怕自己的身體是不是跟別人長得「不一樣」，擔心這樣的「不一樣」會被嘲笑、會被貶低。長大後才慢慢知道，胸部大或小根本不影響生理機能。每一個人的身體都是獨一無二的，只要喜歡自己的身體，那就是最美好的樣子。

王婉諭直言，這樣赤裸裸惡意的貶低在高雄的選舉中上演。她說很困惑也很不解，女人何苦這樣為難女人？「胸部變小」不該是一種對女性身體的懲罰，更不應該被拿來當作選舉賭注的籌碼。她只想問，讓選戰回歸最根本的政策討論，真的有這麼難嗎？「這種無謂又低俗的爛玩笑，我們真的已經受夠了」。

(中時新聞網)