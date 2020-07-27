麗寶Outlet Mall全館人潮不斷。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall館內運動品牌樓層人潮湧入。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall5000格停車格，2小時內全停滿。（麗寶Outlet Mall提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall擁有最完整運動品牌，自2017年開店以來，運動品牌業績都是全台櫃王櫃后，平均每分鐘可賣4雙鞋，一年共賣出超過80萬雙鞋，可堆疊出470座101大樓，熱賣程度令人乍舌！麗寶Outlet表示，商場挾帶全台最齊全運動品牌主場優勢，加上振興3倍券與8月1日動滋券加持下，預估今年運動品牌類別業績將創新高。

麗寶Outlet Mall指出，現場觀察每逢假日，Nike每分鐘賣出2雙，再加上adidas、Under Armour、SKECHERS、Puma、New Balance、Reebok、Converse等品牌，一年365天，只要麗寶Outlet開店營業，每分鐘可賣4雙鞋，一年共賣出超過80萬雙鞋，若以一雙運動鞋高度30公分計算，共可以堆疊出470座101大樓。

麗寶Outlet Mall表示，振興3倍券上路二週，這股全民振興消費熱潮依然不間斷，麗寶Outlet Mall自7月15日以來，平日進館平均超過1萬5千人次，假日更是破5萬人次，運動品牌、男女服飾、家電用品(按摩椅、空氣清淨機)最受消費者青睞。

此外，8月1日400萬份500元動滋券即將開跑，只要幸運抽中，就可以獲得500元，全館超過40家運動休閒品牌Outlet折扣價，再搭配振興3倍券的雙券優惠下，運動鞋、運動服飾、運動配件等，可以0元將運動裝備帶回家。

全館同步進行＜麗寶Outlet吃喝玩樂購＞抽獎活動，累積消費滿1萬元，還能加碼抽萬元麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、購物金等大獎，是不是超級划算的呢，週末出遊首站就來麗寶Outlet一次購足。

麗寶Outlet Mall指出，父親節倒數2週，為感謝廣大辛勞的爸爸們，最受爸爸喜愛按摩椅品牌FUJI，首推智能魔術椅下殺65折，還送3M指定款空氣清淨機，至8月8日前更加碼滿2000贈送200品牌商品券。

CITIZEN星辰錶祭出GENT’S系列光動能超級鈦男錶，主打重量輕、防過敏、抗鏽蝕，佩戴的舒適度更提升，持玉山麗寶聯名卡下殺76折，館內SISLEY、BENETTON舉辦聯合特賣1折起，趁現在打造型男老爸不是夢。

另外，在8月8當天特別舉辦＜爸爸唱歌吧＞PK歌喉，只要參加就送免費摩天輪搭乘券，評分優選還贈送麗寶樂園門票；麗寶Outlet Mall FB粉絲團同步舉行＜林北是什麼型＞，只要留言寫下你是什麼類型的爸爸，並tag 2位好友並按讚，就有機會得到品牌包款，這麼趣味好玩的活動，一定不能錯過。

(中時 )