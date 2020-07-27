雙城隊歡迎新隊友的方式很實際，就是打回一大堆分數。今年從道奇隊轉來雙城的日籍投手前田健太今（27）日登板先發，還沒踏上投手丘，隊友已經幫他取得4比0領先，2局上追加5分，比數擴大為9比0。前田輕鬆投完5局，失2分拿下轉隊後首勝。

1局上雙城隊蓋夫率先揮出滿貫炮，4比0領先白襪隊。2局上雙城又擊出4支安打，加上2次觸身球、1次四壞球，一口氣再灌進5分，讓前田健太無後顧之憂。

前田在前4局威風八面，送出6K，只被擊出2支零星安打、無失分，但5局下被擊出2分全壘打，失掉2分。費了一番手腳解決這半局的3個出局數後，用球數已經達到84球，前田便順勢退場休息；終場雙城以14比3大勝白襪，前田首勝到手。

老將克魯茲單場雙響炮，此役共有7分打點進帳。（美聯社）

此役雙城表現最佳的是40歲老將N.克魯茲，他單場5打數4安打猛打賞演出，包括2發全壘打，共有7分打點進帳，一個人的火力就足以打敗白襪隊。

(中時 )