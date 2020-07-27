廖偉凡在《命運好好玩》重談失婚低潮期。(圖／翻攝自YouTube)

廖偉凡淚灑攝影棚。(影／取自YouTube)

曾擔任《五燈獎》主持人的廖偉凡，外型斯文俊朗、主持風格幽默，近年鮮少在螢光幕前出現，而他曾經歷失婚，一度陷入低潮，靠著信仰並結識第二任太太，重回生活軌道，他也在節目談到過去那段日子，忍不住淚灑攝影棚。

廖偉凡在《命運好好玩》透露，當時離婚時，因為自己獨自帶2個孩子，加上是被離婚的，心情難免不好，而他也不知道離婚原因是什麼，就突然被通知，所以也沒對外多做解釋，沒想到卻被暗箭中傷。

他曾到台中演講，談關於親子的議題，現場歡聲雷動，在問題環節，有個人舉手提問，「廖先生，我覺得你的演講，我聽了也很精采」，未料下一句就接著說「可是我很懷疑耶，一個有家暴的父親，可以來教別人做溝通嗎？」

這讓廖偉凡很驚訝，為什麼對方會覺得他家暴，那個人也解釋自己和他兒子的媽媽（前妻）是好友，並細數前妻的優點，「因此可印證，你是一個有家暴的人，所以才被離婚」，這讓他很受傷，而不僅如此，他也常受到外界冷言冷語。

譬如要他不要這麼花心，或是有化妝師當他面說「你長得帥、錢也賺得多，我想來想去你被離婚，大概只有你性能力有問題」，雖然是開玩笑，但也讓他很不舒服，而他長達8、9年被暗箭中傷，讓他因此去看心理醫生，還去求助宮廟改運，卻被騙錢，最後經施孝榮介紹接觸教會，慢慢走出低潮。

雖然對前妻有埋怨，廖偉凡仍沒阻止孩子見母親，不過到了母親節，總讓他為難，因為他覺得自己身兼母職，孩子應該幫他過節，但他還是覺得就放下吧，並鼓勵孩子去陪媽媽過節，說到這也忍不住哽咽落淚。

(中時新聞網)