德國《世界報》報道，該國多間大學計劃關閉孔子學院，其中漢堡大學證實為排除「政治影響和知識外流」的風險，決定在今年年底前結束與孔子學院的合作關係。

據港報導，德國目前有19間孔子學院，除漢堡大學決定關閉學院，波昂大學亦正在評估是否繼續開設學院，而杜塞道夫大學因憂慮中共政治教條對教學有影響，早於2016年已與負責孔子學院運作的中國國家對外漢語教學領導小組辦公室（下稱國家漢辦）解約。

報道指，近年德國政界和學界均質疑，以推廣中華文化和漢語學習為名的機構是為中共作政治宣傳；而該國政府去年回覆議員質詢時，明確指出國家漢辦事實上隸屬中共中央宣傳部。

據報，大部分德國的大學仍希望孔子學院繼續運作，其中法蘭克福大學稱，有關政治滲透、自我審查和間諜活動的報道只是謠言。據了解，陸方近日已解散國家漢辦，改為成立民間組織「中國國際中文教育基金會」管理孔子學院，未來德國的大學將不再與國家漢辦簽約，改由直接與大陸的大學合作經營孔子學院。

(中時 )