台灣人對廢除考試院的態度（台灣民意基金會提供）

藍綠立委喊出廢除考監院，台灣民意基金會今天公布民調，有4成7民眾贊成廢除監察院，3成9不贊成，贊成廢除考試院的也僅4成，但有4成6不贊成，顯示廢考監並未成為社會的共識。

至於立法院的整體工作表現，則有高達6成2民眾表示不滿意。

台灣民意基金會今天舉行記者會，公布最新 民調，蔡英文總統日前多次公開喊話，邀請在野黨一起討論廢考試院和監察院議題。

民調顯示，在廢除監察院方面，有23.6％非常贊成，22％還算贊成，24.6％不太贊成，14.3％一點也不贊成，15.4％沒意見、不知道、拒答。換言之，有4成7基本上贊成廢除監察院，3成9不贊成，贊成的比不贊成的的多8個百分點。

基金會董事長游盈隆表示，這項發現意味著，此時此刻可能是台灣史上贊成廢除監察院人數最多的時候，儘管不贊成的還有3成9，整體社會對廢除監察院一事並沒有共識。但廢除監察院的社會呼聲較強，是一個明顯的事實。

從政黨支持的角度看，民進黨支持者中，6成贊成，2成7反對；國民黨支持者中，3成7贊成，5成3反對；台灣民眾黨支持者中，5成贊成，4成4反對；時代力量支持者中，5成3贊成，3成5反對；中性選民則有3成2贊成，4成3反對。

從年齡層的角度來看，45歲以上公民，贊成廢除的明顯比反對的多很多，但34歲以下的年輕公民卻呈現反對的比贊成多的現象。

在廢除考試院方面，19.1％非常贊成，20.9％還算贊成，27.1％不太贊成，18.7％一點也不贊成，14.3％沒意見、不知道、拒答。亦即有4成基本上贊成廢除考試院，4成6不贊成。不贊成比贊成多5.8個百分點。

游盈隆認為，這項發現清楚顯示，國人對廢考監的態度並不一致，當多數人贊成廢監察院時，贊成廢除考試院的人卻是少數。在社會大眾的眼中，廢考監並非同一件事，不能相提並論。從最新民意的角度看，廢考監尚未成為台灣社會的共識，或是說台灣社會大眾尚未做好廢除考試院的心理準備。

此外，在台灣人對立法院整體工作表現的反應方面，有6成2表示不滿意，僅3成1的人滿意。游盈隆表示，這是一個鐵一般的證據，台灣人對立法院的印象就是不好。

他說，每次立法院開議，不論是正式會期或臨時會，都給人群魔亂舞，打打鬧鬧，非理性抗爭，經常鬧笑話的處所。台灣已經過民主化的洗禮，但立法院還是常被總統府和行政院所代表的行政權牽著鼻子走，沒有自主性可言，很難贏得人民的肯定和尊敬。

(中時 )