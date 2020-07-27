寶成(9904)香港子公司提出獲利警告，上半年虧損至少1.5億美元，今日股價跳空開低，重挫3.5%，受此衝擊，製鞋業今日空頭氣焰旺盛，豐泰(9910)、鈺齊-KY(9802)僅能勉強守住平盤，百和(9938)及百和-KY(8404)跌幅皆在1%以上。

隨著各國陸續解除封城，Adidas、Nike等運動品牌門市重新開業，原本市場多期待製鞋產業即將開始復甦，不過，現在疫情似乎沒想像中樂觀，反而有捲土再來的跡象，不少品牌客戶態度趨於保守，製鞋業第3季業績仍保守以待。雖然市場對製鞋業第4季業績仍抱有期望，但秋冬疫情到底會是什麼情形還不知道，製鞋業的營運仍有待觀察。

製鞋大廠寶成代子公司裕元及在港股上市的寶勝國際公告獲利預警。預期裕元今年上半年稅後淨損將達到1.5~1.6億美元，相對去年同期稅後純益的1.65億美元，由盈轉虧。裕元子公司寶勝國際受首季大陸區實施多項防疫管制措拖影響，預期上半年度稅後純益約人民幣1,700萬元，較去年同期稅後純益約人民幣4.63億元大幅減少超過90%。

(時報資訊)