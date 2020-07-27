市場預期台積公司將受惠英特爾先進製程延遲和委外代工效應，台積電(2330)股價漲停創高，也帶動台積供應鏈續強，包括半導體工程、設備廠及光罩等廠漢唐(2404)、帆宣(6196)、京鼎(3413)、弘塑(3131)、家登(3680)等早盤股價聯袂上漲。

英特爾（Intel）7奈米處理器進度延遲，市場看好台積電受惠，台積電美國存託憑證（ADR）上周五大漲近9.7%，激勵台積電今天早盤漲停達424.5元新高，市值同步創新高，達11兆元。台積電今早續領軍台股半導體類股走堅。

台積電日前法說會釋出多項好消息，第2季獲利創歷史新高、每股純益達4.66元外，第3季營收可望季增9.3%創歷史新高；台積電預期，全年營收將成長超過2成，優於先前預估的成長14%至19%，將改寫歷史新高。

更令人注目的是，台積電調高資本支出到160億至170億美元，較先前規劃的150億至160億美元提高10億美元。

台積電營運暢旺，也帶動供應鏈營運續強，今年像是無塵室設備的漢唐、半導體設備廠的京鼎、帆宣、家登、弘塑等，上半年營收均比去年同期增長。

英特爾上周五表示，7奈米製程產品將延遲6個月上市，且不排除將晶片委外代工；市場看好超微可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電營運也將連帶受惠，此外，市場並預期，英特爾若委外代工，台積電贏得訂單的機率高，將為營運注入成長新動能。台積電營運看漲，相關供應鏈也可望雨露均霑。

(時報資訊)