橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）公布了依照美國通用會計準則（U.S. GAAP）之截至2020年6月27日的第二季財報。

意法半導體第二季淨營收為20.9億美元，毛利率達35.0％，而營業利潤率為5.1％，淨利潤則達9,000萬美元，稀釋每股盈餘10美分。

意法半導體總裁暨執行長Jean-Marc Chery表示，公司於第二季開始復工營業，致力於滿足客戶需求，並繼續確保員工健康和安全。第二季淨營收較上季下滑6.5％，符合預期，其中車用晶片、類比元件和影像產品銷售萎縮，但微控制器、數位晶片和功率離散元件的成長消弭了部分降幅。第二季毛利率包含約310個基點的閒置產能支出。2020年上半年，在類比元件、影像產品和微控制器的拉抬下，淨營收較去年成長1.6％，而車用晶片和功率離散元件則抵消了部分降幅。

Jean-Marc Chery表示，展望第三季，我們預期營收中位數將較第一季上揚17.4％，其成長動能來自既定的客戶專案、新產品和回暖的市場環境。毛利率中位數預計為36.0％，包括約200個基點的閒置產能支出。而公司也將推動最新的2020財年業務計畫，全年淨營收爭取達到92.5億美元至96.5億美元，下半年期望將較上半年增加6.1億美元至10.1億美元。我們預計成長動能將來自確定的客戶專案、新產品和改善的市場狀況。而公司的2020年資本支出計畫目前約12億美元。

意法半導體第二季淨營收總計20.9億美元，較上年萎縮4.0％。與去年同期相比，影像、車用和MEMS微控制器的銷售下滑，但微控制器、數位晶片、類比元件和功率離散元件營收上揚消弭了部分降幅。代理商銷售營收較上年成長9.7％，而OEM銷售營收則衰退9.7％。第二季淨營收較上季減少6.5％，比公司預測的中位數低380個基點。依照產品部門統計，MDG的營收較上一季成長，但ADG和AMS之營收則不同程度的下滑。

毛利潤總計7.30億美元，較上年萎縮12.2％。毛利率則為35.0％，較去年同期下降320基點，主因是閒置產能支出，新冠肺炎疫情期間勞動力限制措施對生產的影響，以及價格壓力。第二季毛利率較公司指導目標的中位數高40個基點。營業利潤則減少45.8％，總計1.06億美元，去年同期則為1.96億美元。公司的營業利潤率較上年減少390個基點，佔淨營收的5.1％，而2019年第二季則為9.0％。

相較上年同期，各產品部門之表現來看，汽車和離散元件產品部（Automotive and Discrete Group，ADG）車用產品營收下滑，而功率離散元件之營收則成長。營業利潤達1,600萬美元，較上年萎縮77.5％。營業利潤率2.3％，去年同期則為8.2％。

類比元件、MEMS和感測器產品部（Analog, MEMS and Sensors Group，AMS）MEMS和影像晶片營收下滑，類比元件營收則上揚。營業利潤達5,600萬美元，較去年衰退24.1％。營業利潤率為9.0％，去年同期則為10.7％。

微控制器和數位IC產品部（Microcontrollers and Digital ICs Group，MDG）微控制器和數位IC產品營收均表現成長。營業利潤達1.77億美元，激增160.6％。而營業利潤率為15.9％，去年同期則為7.6％。

閒置產能支出列舉於部門的「其他」欄位內。淨利潤和稀釋每股盈餘下滑至9,000萬美元和10美分，去年同期則分別為1.60億美元和18美分。

業務展望部份，2020年第三季度中位數來看，淨營收預計24.5億美元，較上季成長約17.4％，上下浮動350個基點。毛利率約為36.0％，上下浮動200個基點。本前瞻基於2020年第三季美元對歐元實際匯率大約1.12美元兌匯1.00歐元的假設，並考量到當前套期保值合約的影響。第三季關帳日為2020年9月26日。

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