台灣三星電子宣布將推出第二代四層儲存單元（QLC）快閃固態硬碟（SSD）870 QVO SATA SSD，為大容量消費電子儲存產品樹立新標竿。新款SSD以高達8TB的超大容量霸氣領先群雄，結合無與倫比的速度、儲存空間和可靠性，鎖定主流市場和專業PC使用者。

過去，消費者不得不在性能卓越的SSD與傳統上具備容量優勢的HDD之間進行抉擇。三星870 QVO SSD為消費者帶來兩全其美的最佳解決方案，同時滿足重視性能與價值的主流PC使用者，以及擁有大容量儲存需求的專業人士。

三星電子記憶體事業部品牌產品行銷副總裁Mike Mang表示，繼2018年推出首款消費級QLC固態硬碟860 QVO後，三星重磅推出第二代QVO SSD，不僅容量倍增至8TB，性能表現與可靠性亦大幅躍升。全新的870 QVO將為更多消費者帶來近乎HDD等級的大容量，並享有SSD的性能優勢。

870 QVO提供強悍的連續讀取和寫入速度，分別達到每秒560 MB和530 MB，所搭載的Intelligent TurboWrite技術，利用大容量可變SLC緩存來維持極佳性能表現。相較於860 QVO，新一代的870 QVO的隨機讀取速度提升了13％，完美滿足多工、遊戲、網路瀏覽等諸多日常運算需求。全新升級的Data Migration與Magician 6軟體，提供眾多進化與全新功能，便於消費者進行升級、管理和最佳化其SSD。

除了領先業界的容量和性能，870 QVO亦具備卓越的耐用性，可承受高達2,880 TB的總寫入位元組數（TBW），並提供三年有限保固。870 QVO推出1TB、2TB、4TB和8TB多元容量選擇，預計將於2020年8月5日起陸續於全台通路上市。

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