收到來路不明的郵件，不管裡面放什麼都最好小心點。美國維吉尼亞州和猶他州的部分民眾，近日就收到內有不明種子的奇怪郵件，美國當局已經警告居民不要種植，有官員懷疑這些種子很有可能是侵入性植物的種子。

根據美國媒體《福斯新聞頻道》報導表示，有維吉尼亞州的居民通報農業和消費者服務處（Department of Agriculture and Consumer Services），他們收到數包寫有疑似使用漢字撰寫的包裹，拆開後發現數包的種子，但種子的品種還有待確認，但美國官員懷疑這些種子很有可能是侵入性植物的種子。

而根據美國媒體《NBC》報導指出，維吉尼亞州農業和消費者服務廳發表聲明，表示「侵入性物種會取代、摧毀原生植物與昆蟲，嚴重損害農作物。要減少侵入性物種的風險，並降低控制、減輕危害的成本，最有效辦法是採取措施避免牠們入侵。」

除了維吉尼亞州外，猶他州也有部分居民收到來路不明的種子，根據猶他州電視台福斯鹽湖城13台報導，這些包裹標記成珠寶，或其他吸引人的物品，引誘收件人拆封，但打開一就是一堆來路不明的種子，而猶他州農業和食品服務處（Department of Agriculture and Food）將會與美國海關與邊境保護局為此合作展開調查。

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(中時新聞網)