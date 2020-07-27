紅襪左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)本月初被驗出感染新冠肺炎，月中宣告痊癒，但24日又傳出病毒引發心肌炎讓他再度休兵。羅瑞格茲27日證實他正在治療心臟疾病，並且他害怕可能的後果，例如胸痛及心律不整。

羅瑞格茲去年寫下19勝6敗，自責分率3.81，成為紅襪的重鎮。雖然心肌炎令他擔憂，但他沒有退縮的意思。他告訴廣播電台WEEI說：「我還是天天想著回來投球，每次眼巴巴看著比賽進行我都很難受，我甚至沒辦法在球隊休息室觀戰。」紅襪開季1勝2負。

同日馬林魚先發投手厄瑞納(Jose Urena)客場對戰費城人，但開賽前突遭撤換，球團基於規定不能明講，費城媒體報導厄瑞納被驗出感染新冠肺炎，此外馬林魚還有兩位先發野手染病。為求謹慎，馬林魚27日賽後沒有立即返回邁阿密主場。

雖然臨時換投，馬林魚仍在客場以11-6打垮費城人，其中羅哈斯(Miguel Rojas)只差1支二壘打就締造「完全打擊」。羅哈斯說：「我有點自私，我最後想著如何把球打飛到牆邊，我沒有等到那顆球，但我們贏了，我還是很滿意。」

(中時新聞網)