鵜鶘後衛雷迪克再次發表引發外界譁然的言論！自認受到差別待遇的雷迪克，27日受訪時表示，儘管參加復賽的22支球隊，都住在聯盟分配的3家酒店內，卻只有超級球星享受頂級住宿的特殊待遇，「我在聯盟打了14年，就連像樣的房間都沒有！」

「我已經看到其他酒店一些超級球星所住的房間，讓我告訴你們，每個人在這裡的居住體驗是不同的，」雷迪克說，「有些人住在擁有兩、三間臥室的房間，不幸的是，我沒這種待遇，我的房間甚至沒有廚房，但有些人房間內就有廚房。」

雷迪克的爆料並非無中生有，因為先前拓荒者後衛麥科倫參加慶生派對時，不小心把隊友利拉德房間門口掛的「總統套房」牌子拍了進去，儘管聯盟連忙滅火，趕緊修圖把這個牌子去除字樣，卻如同不打自招，證明利拉德擁有球星待遇。

但這並不是雷迪克首次公開「放砲」，回顧2018年農曆春節期間，他幫大陸騰訊拍攝賀歲影片，竟在訪問當中出現歧視中國大陸的字眼，儘管他連忙解釋是自己口誤，還公開發表道歉聲明，仍引發公然辱華批評，就連林書豪都出面幫他緩頰。

(中時 )