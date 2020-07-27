Yuri在片中演出「假面甜心」。（粘耿豪攝）

林輝瑝飾演在校人氣超高的男同學。（粘耿豪攝）

新生代演員林輝瑝與陳怡叡（Yuri）在國片《哈囉少女》中飾演高中青梅竹馬，電影探討校園霸凌和「小圈圈文化」，聊到彼次求學生涯的回憶，外型陽光開朗的林輝瑝吐露，自己國中跟高中生活，竟都是在同學們的霸凌陰影底下度過。

林輝瑝國中的校園生活烏煙瘴氣，因他一年級從一般生轉到田徑體育班，跟班上的人格格不入、體育也沒其他同儕好，自覺被當成班上的小丑、被排擠，有時女同學功課有問題找他求問，回家就有男同學用即時通叫他離女同學遠一點，「我被欺負到慢跑鞋被藏起來，找不到鞋子就穿釘鞋回家，已經發生過很多次。」

林輝瑝一直被欺負到畢業，期間非常想轉學，跟家人講媽媽又只會告訴他大家都是小朋友沒關係，他高中也是體育班，原以為到新環境一切可以重新開始，但高三霸凌夢魘又再度發生，有位同學竟在班上的Line群組公開指名他，並說：「你體育成績才這樣，你媽是不是塞錢讓你來。」

林輝瑝說自己其實對那位同學很好，知道對方家境不好，體育班出去比賽新衣服都借他穿，另比賽要申請獎金，申請完林媽媽也會請他吃東西，「誰想要一直被同學反咬、一直被欺負？霸凌真的無解，我有人可以訴說，但說了也於事無補，只能想說再撐一下，就快畢業了。」

Yuri也說自己國中的時候非常重視同儕，卻遭到最好的閨蜜背叛，「她長得很可愛，體育、男人緣都比我好，唯一就是她的功課不太好，那時候她考試作弊全班都看到，她就找太妹趁我在放學做教室布置時圍我，一群人圍著我罵髒話，就看到她在那群人後面背對我，我心都碎了，這些小摩擦說起來很小，但對當時的我們是人生的劇變，校園生活就是我們的全世界。」

電影是在2年前拍攝，也是Yuri獻出銀幕初吻的作品，片中她跟夏騰宏有激情戲和吻戲，自覺相當困難，「共拍了4次吧，想像中銀幕初吻是偏浪漫的，實際上很恐怖，因為現場人不少，就算只清場剩導演1人我都會有壓力。」林輝瑝自認最困難的部份是要降齡詮釋調皮高中生，要夠白爛又不能太油膩，剛好那時候他弟弟還在念高中，就刻意跟弟弟的朋友們混在一起，參與「屁孩聚」。電影8月7日上映。

品牌提供

陳怡叡：洋裝 Club Monaco

林輝瑝：服裝：Vivienne Westwood

(中時 )