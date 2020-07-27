在權值王台積電領漲下，台股27日早盤大漲超過300點，一度來到12,686.36點改寫歷史新高，資金全面進入半導體類股，開盤1小時成交量更是超過千億元，台灣IC大廠聯發科也在外資追捧下，以1.12兆元市值超車鴻海，成為台股第二大權值股。不過，生技股表現依舊不佳，櫃買生技醫療指數走跌逾3%。

截至台北時間27日上午10點15分，台股上漲299.90點或2.44%、暫報12,603.94點。半導體類股表現不俗，台積電股價走揚9.33%、暫報422.00元；鴻海股價下跌2.00%、暫報78.40元，陷入貼息窘境；大立光股價上漲0.26%、暫報3,810.00元，要回到4000元大關還有段距離。

在台積電領漲下，台股開盤1小時就創下超過千億元成交量，半導體類指數上漲7.86%，聯發科日前被里昂證券喊到1200元目標價，聯發科早盤股價上漲27.00元或4.00%、暫報702.00元，市值正式超越鴻海，成為台股第二大權值股。

不過，生技股表現依舊疲弱，中天股價跌停報在70.7元；杏國開盤微漲，隨後打入跌停，報在64.8元；合一股價跌停報在189.00元；杏輝也是開盤微漲，10點20分打入跌停，報在35.5元。

(中時新聞網)