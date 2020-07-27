高清無碼片曝光！機車騎士大戰校車司機 路邊脫褲論劍 （影／翻攝新竹爆料公社）

行車遇糾紛，新竹這兩位民眾竟一言不合就在路邊脫衣褲「修竿」，2人荒唐舉止被錄下後上傳到《新竹爆料公社》簡直笑壞眾網友。影片可見司機手持長又粗的竹竿，機車騎士撿起稍短的小竹棒，兩人幾次過招都像家家酒一樣，出手威武卻只都擊中空氣，網友笑說：「還以為是套招」！

一名網友26日晚間在臉書社團《新竹爆料公社》上分享一部脫褲打架片，新竹某位校車司機在24日早上接送學生開車行經新竹偏竹東路段，意外與一位機車騎士因互不讓路而起口角，兩人隨即下車「喬」。

影片可見校車司機手持超長竹竿，以為是挑高選手，荒唐的還在後面，騎機車的老伯下車後卻開始「卸貨」，退去身上的衣服僅留一條可愛三角小內褲，還隨手抄起等身高的棍棒，2人在路邊持棍棒大打出手。

荒謬行徑被上傳到網路上經爆料公社小編惡趣味編輯，小編更戲稱兩人從「甜蜜修竿」變成「採紅菱划船」模式，更是第一次見到有人打架打到脫衣脫褲，簡直笑掉大牙。此文發出後網友也紛紛回應：「到底演哪齣」、「所以為甚麼要脫褲子」、「裝備脫掉，敏捷有加成」、「俗話說不打不相識！」

(中時新聞網)