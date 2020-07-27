大同經營權爭奪戰持續延燒，大同公司派主動出擊，27日下午將召開記者會，正式對外公布違法中資藏鏡人。

大同董事長林郭文艷在大同6月30日股東會沒收三圓建設董事長王光祥、欣同及新大同等結盟市場派，以及公開收購委託書及疑似中資的外資表決權及投票權逾53％，引發軒然大波，經濟部、金管會、證交所、集保中心及投保中心都對大同有裁罰動作。欣同及新大同、王光祥市場派兩路人馬，也先後向經濟部申請召開股東臨時會，全面改選董事。

經濟部也行文給大同，要求大同回覆意見，大同依規定上週五之前已行文給經濟部，大同公司派希望經濟部等相關政府機關先查明大同疑似中資問題，再決定是否召開股東臨時會。

大同化被動為主動，大同表示，今日下午將召開記者會，由大同法務長趙安擔任主持人，大同執行副總經理彭文傑，並邀恆昇法律事務所律師於知慶出席，正式對外說明公司查到中資藏鏡人的內容。

(工商 )