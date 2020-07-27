受到國際廢鋼原料行情上漲影響，豐興(2015)開出本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸均漲200元，至於型鋼產品價格，則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為6,900元，鋼筋每公噸牌價為14,800元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )