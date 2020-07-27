2020台中購物節進入第四周，官方APP下載已突破20萬次，台中市經發局27日表示，截至26日，累積消費登錄金額已破19億元，若超過去年25億元的登錄金額，將再加碼抽一台70吋液晶電視，歡迎大家買起來、抽大獎、拚經濟。

台中購物節官方APP下載，已突破20萬次，台中市政府加碼一部70吋大液晶電視，26日抽出幸運兒，並抽出中信兄弟全隊簽名大球、電動機車等好禮。截至26日止，台中購物節累積消費登錄金額已破19億元，若超過去年25億元的登錄金額，市府將再加碼抽一台70吋液晶電視。

台中市經發局表示，今年購物節活動規劃天天抽電動機車，吸引民眾消費後，立即登錄，避免全部擠在最後幾天，造成塞車，因此，消費金額與發票累積速度也很快，截至26日，累積消費登錄金額已衝破19億元，累積登錄發票或收據也快破300萬張，預估今年登錄金額，將有機會再創新高。

台中市經發局指出，購物節第一波大獎高潮，即將來臨，將於8月8日抽出百萬現金獎，歡迎民眾踴躍在台中消費，購物節期間只要在台中店家消費累計滿500元，就有一次抽獎機會，如在優惠店家消費，還可享消費金額3倍送，消費越多抽獎機會越多。

(工商 )