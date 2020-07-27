楊姓羽球前國手，前年在住家樓下見鄰居人妻酒醉，竟尾隨進她家門並撿屍性侵，因人夫發現楊全裸站在床邊，報警始知妻子遭性侵。一審判楊徒刑4年6月，台灣高等法院審理時楊才認罪，稱願賠償百萬元，但被害人拒絕和解，高院改判楊3年8月徒刑。可上訴。

28歲楊男曾多次以國手身分比賽獲獎，現為羽球教練，在羽球界頗具知名度。

判決指出，楊男2018年10月19日凌晨，見女鄰居參加同事聚餐後醉倒於門口，假意攙扶對方回她家，先在客廳性侵後，抱她回房間床上時，驚醒床上丈夫，發覺楊全裸站在房內，要求楊離去，丈夫在妻子酒醒後告知家中出現裸男，向警方報案。

被害人證稱，她不記得是如何上樓回家，酒醒後詢問主管發現是自行返家，加上下體疼痛，才驚覺遭性侵。

被害人丈夫則稱，他睡到一半被吵醒，發現妻子衣衫不整地躺在身旁，有陌生男子裸體站在床尾盯著他們，他要求裸男離去，沒想到裸男還要他幫忙找衣服、褲子，甚至跟他借手機找電話。

一審審理時，楊推託喝醉了，被依乘機性交罪判刑4年6月，民事部分則判賠97萬餘元。案經上訴，楊男認罪，願賠償對方100萬，但高院因被害人無法原諒楊，拒絕和解，也不同意輕判緩刑，要求給楊應有的處罰，因此判楊徒刑3年8月。

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(中時新聞網)