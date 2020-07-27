國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，昨（26）日參與「蓁愛高雄新女力」婦女社團後援會活動，婆婆站台力挺高喊「我若說假話胸部會變小！」引發熱議。對此，前外交官劉仕傑直言，李眉蓁婆婆的一句話，惹怒全台灣女性選民。

李眉蓁婆婆出席活動力挺媳婦，掛保證表示，「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」

劉仕傑在臉書表示，婆婆上台助選原本是很溫馨的，尤其是談到流產那一段，這一段故事由婆婆口中說出，原本是為了要扭轉李眉蓁的論文爭議，因為婆媳之間的關係是很微妙的，母親幫女兒站台，比不上婆婆幫媳婦站台來的可貴，可惜一句失言，讓原本溫馨的橋段瞬間走味失焦。

婆婆身為女性，主動拿女性胸部來「助選」，劉仕傑認為不只令人遺憾，也令人傻眼，如此物化女性的言語，出於國民黨高雄市長候選人的婆婆口中，難怪李眉蓁當場只能苦笑，更何況外界根本無法理解，「胸部大小」與「施政能力」兩者之間有任何關聯。

劉仕傑說，論文事件已經得罪中山大學以及中山校友了，現在又一句話惹怒全台灣的女生？「這場選舉，我真的開始懷疑李眉蓁有沒有辨法選到最後。」

(中時新聞網)