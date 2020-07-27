今年高中職免試入學及特招都已經放榜，學生落榜或對錄取學校不滿意，可參加續招。教育部主管國、私立高級中等學校（含進修部）免試入學續招，共計212校，總名額1萬8052名，其中國立92校、4243名，私立120校、1萬3809名。

教育部呼籲，尚未透過各管道錄取且報到的學生，可把握機會參與續招，同時可報名數所學校，如招生學校報名人數未超過其續招名額，將全額錄取；若超過續招名額，則依招生學校就學區比序積分擇優錄取，但僅能擇一校報到。

今年參加續招的學校，公立高中有13校、高職38校、進修部41校，分別要招681人、1797人、1765人；私立高中有63校、高職27校、進修部30校，分別要招6920人、5341人、1548人。

若以就學區區分，台南區的學校提供3071個續招名額最多，其次是竹苗區3071個名額，第三多的則是屏東區的2382個名額。基北區續招名額僅859個，相對較少。

依據教育部「高級中等學校辦？免試續招審查原則」規定，未於免試入學(含)之前各管道錄取且報到的學生，均得報名參加免試續招；若已向錄取學校完成報到手續且未於規定時間內辦理報到後放棄者，則不得參加。

不過，若因特殊因素必須離開原錄取報到學校就學區，經提出證明文件並取得原報到學校書面同意者，仍可報名參加；如違反規定經續招錄取者，將取消續招錄取資格。

教育部已請辦理免試續招的學校，於學生報名時，至國立臺灣師範大學心測中心「錄取報到管理系統」檢核，確認報名學生是否已於某入學管道報到；若是，將無法報名參加續招。

全國15個就學區核准辦理免試入學續招學校的名單、名額、簡章，即日起可至「109年國中畢業生適性入學宣導網站」（http：／／adapt.k12ea.gov.tw／）下方連結至「109學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(http：／／project.tnvs.tn.edu.tw／continu_stud／)查詢。

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