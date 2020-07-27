PCB鑽針廠尖點(8021)今天除息，受到台積電(2330)大漲吸金、中小型股遭資金排擠影響，尖點盤中股價開高走低呈現貼息，不過公司執行聚焦收歛策略，強化在5G相關網通設備、基地台、伺服器、高速晶片等高階市場佈局，成果開始反應在獲利能力上，隨著傳統旺季來臨，尖點今年業績可望依循往年逐季成長，全年獲利可望優於去年。

尖點今天除息，每股配息1.2元，早盤小幅開高，但受到台積電大漲，中小型股失資金動能影響，尖點盤中股價由紅翻黑，未能順利填息。

就基本面來看，上半年尖點雖然因公司自去年開始執行聚焦收斂策略，陸續結束虧損轉投資影響，前6月合併營收13.32億元，年減6.34%，但以單月營收來看，公司專注本業並將產品重心放在5G相關高階市場，營收自3月開始逐月攀升，6月合併營收為2.53億元，創下今年單月新高，第2季合併營收7.33億元，季增22.16%，隨著產品組合轉佳，毛利率及獲利能力已見改善，第1季合併毛利率拉升至25.05%，年增1.67個百分點，在營收攀升下，尖點第2季獲利可望明顯優於第1季。

由於下半年進入傳統旺季，蘋果等新產品陸續上市，加上5G相關產品需求強勁，尖點營運可望依循往年趨勢，呈現逐季成長，全年獲利可望優於去年。

(時報資訊)