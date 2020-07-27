屈臣氏今天開賣粉紅、粉紫、粉黃3種絕美顏色口罩。(屈臣氏提供)

屈臣氏第6波口罩來了！屈臣氏門市今天開賣4,000盒清新宣言MIT醫用口罩，有粉紅、粉紫、粉黃3種絕美顏色可選，讓人少女心噴發！讓搶不到中衛特殊色口罩的民眾，也可以買到各種顏色的口罩。各大通路的販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

●屈臣氏

為了滿足民眾喜歡特殊色口罩，屈臣氏門市今天開賣粉紅、粉紫、粉黃3種顏色的清新宣言不織布醫用口罩，總共4,000盒，一盒50入299元，每人限購一盒。由於各門市進貨數量不同，建議民眾先致電門市確認到貨狀況。

●pchome24h購物

pchome24h開賣宏瑋醫用口罩藍、綠、灰3色，顏色隨機)，一盒50入480元，每人限購1組。

●yahoo購物中心

yahoo購物中心今天11點開賣匠心三層醫療口罩藍色，有婦幼、成人款，1盒50入250元，以及摩戴舒 醫用口罩1盒50入509元。

●小三美日

網站上販售台灣優紙、康匠和潔吸的醫用口罩，售價依組盒不同有所不同，請依官網為準。

●丁丁藥局

網站上有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，每盒售價299元，另也有箱裝40盒可選擇。另萊潔薰衣紫醫療口罩也已出發配送到各通路，詳細開賣時間請依店家為準。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，詳細的款式、品牌和價格，依網站公告為準。

●墊腳石

網站上有賣怡賓、巽風堂等品牌的成人平面醫用口罩，每盒50入裝，售價依網站為主。

(中時新聞網)