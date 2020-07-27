合歡山滑雪山莊停車場25日有車輛，見車格被停滿後，將車子停在車格前方，影響其他登山客。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

擋住2輛車輛進出的登山客，昨傍晚終於下山移車，並怒嗆被擋車主，態度囂張跋扈引起網友撻罰。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

合歡山滑雪山莊違停車主現身

有夠沒公德心！在合歡山滑雪山莊旁亂停車、擋住規矩停在停車格車輛的登山客，26日傍晚終於下山移車，但其中1位不知是車主或友人的「紅衣男子」，疑似「見笑轉生氣」，竟怒嗆被擋車主：「哩係咧囂掰蝦毀」、「停安捏嘸殺毋丟？？」，誇張態度，讓眾山友都傻眼。

合歡山滑雪山莊停車場25日有車輛，見車格被停滿後，竟將車子停在車格前方，並前往奇萊山過夜，隔天才下山移車。被擋車主當日先行棄車下山，隔日再搭車上山取車，據警方表示，來回車費、過夜費估計約1萬元。

被擋車主昨日傍晚上車取車，結果反遭擋住車主的山友嗆聲，無奈將遭嗆過程錄下，並上傳至Youtube。影片中可見一群登山客下山正在換裝，準備移車，穿著白色背心男子先以台語嗆問被擋車主「罰單您要給我吞嗎？」一旁紅衣外套男子也補嗆被擋車主「不要在那邊PO有的沒的」，甚至連叫囂3次「哩係咧囂掰蝦毀」。

被擋車主氣不過，回「自己做錯事還這樣，就是見笑轉生氣」，紅衣外套男繼續嗆「什麼叫見笑（丟臉）？你才見笑。」「很會PO、去比賽啦！」甚至露出一副準備要作勢打人的樣子，並落下狂語「莫名其妙！停這有蝦咪毋丟？」似乎對於自身行為沒有感到任何一絲歉意。

將影片放上YouTube的民眾忍不住在影片下發文狂酸：「Hey~紅外套前輩，您可能沒有意識到自己的失控，但，如果高海拔的氧氣不足，導致腦缺氧而行為判斷能力暫時受損，為了您的健康，您可能要多留意留意了」。

眾多山友看了影片也傻眼：「紅衣老男孩是在派三小？」、「反正就是先大聲就贏了...長知識了！」、「真垃圾欸，不要臉到極點」、「真的是屁孩不分年齡欸」、「所以紅衣洨男孩肉搜出來了嗎？以及還在那裡慢條斯理換裝的也肉搜出來了嗎？真想看到時候帶口罩一直道歉的摸樣」、「可能被紅衣小女孩收走了吧」。

目前受害車主已順利開車下山，警方也針對擋車違規車主開單告發，同時也呼籲民眾「請勿貪圖一時方便，影響別人權益」。

(中時新聞網)