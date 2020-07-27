時力黨主席徐永明等人今日於時力黨部召開「原住民族紀念日x時力七天假」記者會預告，之後將推動時力版的恢復7天假，當中將包含8月1日的原住民正名日。而未來也要在這些特殊節日時，舉辦活動慶祝與紀念。

今日除徐永明外，時力立委陳椒華、時力媒創部主任劉仕傑及SYAXimage創辦人黃約農等人到場。

徐永明指出，上屆立委任期時，民進黨背棄承諾，把7天假砍掉，後來又有一連串勞基法修法等等。其實當時就有一個想法，就是這7天假要恢復的話要怎麼放，後來就是透過網路投票的方式決定。除8月1日外，還有7月15日的解嚴紀念日、4月22日的世界地球日、4月7日的言論自由日、9月28日教師節、12月10日的世界人權暨美麗島事件紀念日。

徐永明說，這些日子不該只是放假而已，應該要辦一些活動，並對於這些節日賦予相當意義，來慶祝和紀念。目前規劃的就是原住民紀念日的影片放映會，屆時也邀請大家來參加。未來有機會也會推動《國定假日法》修法。

劉仕傑表示，7月31日(五)晚上6點30分將在SYAX的工作室(台北市大安區潮州街176號)舉辦活動，邀請大家來觀看原民的影片，並探討「山林觀光與原民傳統領域的潛在衝突」、「從礦業法談原住民的諮商同意權」。而自今日起至8月1日這段時間，時力也將在臉書使用原住民族的特效框，藉此呼籲各界重視原民議題。

劉仕傑指出，行政院在今年公布2020為脊梁山脈旅遊年，向山林致敬。但這個政策其實存在和原住民傳統領域衝突的可能性。

本身為原住民的黃約農說，台灣很多高山都是原民的傳統領域，比方說，玉山是鄒族和布農族，北大武山是排灣族，雪山、大霸尖山、南湖大山是泰雅族等等。而近期也拍攝記錄大霸尖山，希望讓大家知道山林的美以及背後的故事，這些影片會在周五時播放。

徐永明表示，前陣子行政院自豪地宣稱山林解嚴，但對原住民來說，可能是一種不對等的擴張，或是另一種形式的剝削。此外，時力也會在立院持續捍衛《礦業法》議題。

徐永明說，打架可以讓監察院人事同意權通過，在這過程中可以看出民進黨是無所不能，「很多東西都取決於民進黨要不要讓它過而已」。《礦業法》是真的沒辦法過，還是不想過？

(中時 )