大聯盟今日賽事可說是日本投手落難日，除了天使隊大谷翔平1人次都解決不了就失5分之外，水手隊菊池雄星先發也被打爆、藍鳥隊後援投手山口俊在延長賽被敲再見安，成績慘烈，僅有雙城隊前田健太在隊友火力支援下，拿下本季首勝。

天使隊「二刀流」大谷翔平在萬眾矚目下重回投手丘，不過今日對上運動家卻相當慘烈，1個出局都沒拿到，就被敲3安、送出3次保送，失掉5分後退場，自責分率無限大。

無獨有偶，藍鳥隊山口俊擔任後援投手，與光芒之戰於10局下半延長賽登板，因突破僵局制二壘有人，山口俊先丟一個保送之後，被凱麥爾(Kevin Kiermaier)掃出一支清壘的再見三壘打，最後光芒以6比5逆轉獲勝，山口俊同樣1人次都沒解決吞下敗投，自責分率無限大。

藍鳥隊山口俊後援失敗，自責分率無限大。（美聯社）

水手隊菊池雄星本季初先發也不理想，面對太空人3.2局就被敲出5支安打、4次保送，失掉5分退場，尤其4局下半「一局爆」，單局被敲3安打、3保送，太空人一局攻下4分。不過幸運的是太空人先發「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)表現同樣不理想，加上後援投手砸鍋，讓水手最後以1分之差逆轉勝，菊池逃過敗投。

今日有4名日籍投手登板，不過大谷、山口、菊池都落難，僅有前田健太投滿5局，並在隊友支援下拿下勝投。

(中時 )