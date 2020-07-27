高雄重劃區超過100個，因建商推案引進更多人口，創造不少新住宅型商圈，驅動區域店面買氣提升，2019年迄今，高雄總價3,000萬元以內的店面，成交404戶，成交前三名售中在三民、楠梓、以及鳳山等三大熱區，在這三大熱區之中，又以人口氣最多的三民區，躍升店面成交王。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐27日指出，近年來因政治關係，高雄的媒體聲量大增，但不管是政治、經濟或是疫情的影響，對於基礎民生消費帶動性大，負面影響較小，住宅出租率穩定。

張旭嵐表示，高雄近年成交的店面，不乏老透店產品，一樓店面坪數雖不大，但是二、三樓仍有樓店、住家、辦公室或倉庫等多重效益，對於目前宅經濟發燒，這類透天店面的營業和出租，更顯得彈性。

而且這些成交的店面，多半位於住宅型商圈，或進入人口成長期的新興重劃區，屬於低風險又高成長型的投資商品，吸引退休公務員將定存資金轉買透天，改當包租公。

她說，根據實價登錄揭露資料，從2019年迄今，高雄店面交易476筆，其中，總價3,000萬元內的店面，成交404戶，占總交易量的85％，低總店面熱區以三民、楠梓、鳳山區交易最多。

台灣房屋愛河之心特許加盟店店長林家福表示，三民、楠梓與鳳山店面成交量大，主因也是這三區是住家成交量多的行政區，以三民區為例，後驛與高雄車站商圈受惠台鐵地下化，加上南和興產大量釋出土地，讓建商蓋大樓，造就樓店成交提升，鳳山區則有文山、華鳳這2個重劃區，帶動建案與人口同步增加。

林家福指出，類似的楠梓區，則以高雄大學特區這個重劃區為驅動引擎，新屋供給熱區，帶動投資客進場，他說，卡位重劃區主因為房價屬低基期，店面價格不如蛋黃區昂貴，而多半購屋屬投資客，購入後轉租給便利商店、全聯超市與各類服務業。

即便近年高總店面交易不多，但仍有企業集團或建商，大手筆買下精華區大坪數店面，購地意圖明顯。例如去年7月，高雄醫學大學以總價19億元購入高醫商圈十全一路，土地達1240坪家樂福十全店舊址店面；京城集團則以10.9億元購入美術館特區，土地面積590坪百世幼兒園；另興富發集團則以超過9億購入華王飯店，因交易價格高於市場行情，評估多半都是看重精華區土地價值，長遠來看具開發效益。

張旭嵐表示，高雄包括住4住5或是商3到商5土地，因屬高容積與建蔽率，在這波建商搶地過程中，成為焦點，而目前市區商業地，若臨大路，單坪地價成交往往突破百萬元，當中，若屬整排透天店面長期空租或待售，建商收購整合興建大樓意願高。

(工商 )