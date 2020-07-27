人民幣兌美元中間價報7.0029，較上日（24日）報價6.9938元下跌91個基點，單日跌幅0.13％。

截至10點20分，人民幣兌美元在岸價報7.0016元，較上日收盤價7.0162元上揚146個基點，漲幅0.21％。離岸價報7.0030元，上揚143個基點，漲幅0.2％

(工商 )

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