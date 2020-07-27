美國聖地牙哥羅德狗公園（Rhodes DogPark）24日下午，一對夫妻歐布萊恩（Ash OBrien）和丈夫凱利（Jarrett Kelley）帶著3歲的寵物犬在野餐時，突然遭到一名老太太莫名辱罵，還朝他們噴灑胡椒粉，攻擊夫妻兩人，而原因就是因為兩人在享用午餐時，並未配戴口罩。

根據《UNILAD》報導，歐布萊恩和丈夫凱利，當天下午帶著愛犬在公園內野餐時，突然有一名戴著帽子和黑色口罩的老婦人，看到他們脫下口罩用餐，便情緒激動的上前向他們大聲辱罵「白癡」，並質問兩人為何不戴口罩。歐布萊恩事後回憶道，「她一直叫我們白痴，然後她開始說更多的話，我請她離開公園並停止騷擾我們。」然而，老婦人不但沒有離開，反而還突然拿出噴霧瓶，朝兩人瘋狂噴灑胡椒噴霧。

歐布萊恩表示，對方先朝她噴了胡椒噴霧，之後更近距離朝她丈夫的臉部攻擊，凱利一邊閃躲老婦人的攻擊，一邊試著制止對方的動作。沒多久，老太太便停止攻擊，隨後駕車離去；歐布萊恩氣憤表示，夫妻兩人已到警局報案，要對老婦人提起告訴，「我們並不是要對方賠償錢財，我們只想讓她被捕入獄，這樣她就不能再無故攻擊別人，對其他人造成危險。」

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(中時新聞網)