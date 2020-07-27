嘉義縣番路鄉觸口橋下26日傳出有宗教團體放生牛蛙，甚至在溪床石頭燃燒大量紙錢。目擊民眾將照片PO上臉書，引發網友撻伐，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺重批「這是放死、非放生，不但不能消災解厄，反而是製造罪孽！」

「簡直可惡至極！」陳建樺怒批，牛蛙為外來種，國人引進牛蛙是作為食用，其繁殖力強、體型大，大蛙會吃小蛙，如澤蛙、金線蛙等日益稀少的本土蛙類都是牛蛙的食物，隨意放生，將對台灣原生類物種的生存造成極大威脅。

當地民眾直呼誇張，指每年都有宗教團體在觸口橋下舉行超渡法會，尤其，農曆7月更為頻繁，但從未聽聞有團體放生，「這是史上頭一遭」。

警方表示，目前沒有接獲民眾報案，現場有發現燒紙錢的灰燼，但已不見牛蛙蹤影，據悉，這個團體是昨天中午搭遊覽車前來，已派員了解詳細情況，如有發現棄養等違法行為，將通報縣府查辦。

縣家畜疾病防治所長林珮茹強調，放生活牛蛙形同棄養，此宗教團體放生行為若經查證屬實，將依《動物保護法》開罰3萬至15萬元。縣環保局副局長楊啟明表示，針對金紙堆放待燒部分，已派員了解。

縣農業處畜產保育科長石蕙菱呼籲，應避免任何放生行為，恐觸及《野生動物保育法》規定，處5萬元至25萬元罰鍰，若有破壞生態之虞者，更可處50萬元至250萬元罰鍰。

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(中時新聞網)