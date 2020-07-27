蔡英文總統聲望

蔡英文總統聲望趨勢圖 [2016／5~2020／7]

蘇貞昌內閣整體施政表現的民意反應

蘇貞昌內閣整體施政表現趨勢圖 [2019／2~2020／7]

台灣民意基金會今天公布民調，有近6成民眾贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成4的人不贊同，顯示蔡總統獲多數台灣人民肯定與支持，但支持度已連續第2個月下滑。行政院長蘇貞昌領導的內閣，也有6成的人滿意其整體施政表現，僅3成5不滿意。

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡英文總統第二個任期上任後，處理國家大事的方式，有20.1％表示非常贊同，38.5％還算贊同，19.6％不太贊同，14.8％一點也不贊同，7％沒意見、不知道或拒答。

基金會董事長游盈隆表示，換句話說，有5成9的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成4不贊同。顯示總統蜜月期仍持續。

與上個月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少2.1個百分點，不贊同的人略增2.5個百分點，他說，這一來一往，使得贊同她處理國家大事方式的人比不贊同的人多24.2個百分點，和上個月28.8個百分點相比，減少了4.6個百分點。這是連續第二個月總統聲望下滑，幅度雖不大，但仍不宜掉以輕心。

游盈隆表示，回顧過去一個月，國軍漢光演習事故頻傳；監察院副院長提名黃健庭搞得烏煙瘴氣；監察院長提名陳菊，毀譽參半；農田水利會改制，傳統支持者大反彈；司法改革捨英美陪審制，引起大量綠營支持者不滿。整整一個月，狀況接二連三，對蔡總統聲望看似皆有損傷，但目前都還看不出來，或許，相關負面效應下一個月才可以較清楚的看出。

除此之外，游盈隆認為，新冠肺炎防疫表現依舊亮麗、國內政局相對穩定、行政院「振興三倍券」開始上路，都對蔡總統聲望都有加分效果。在外部因素方面，香港情勢危急、兩岸關係持續緊張、中美關係急遽惡化，造成國人普遍有感的外部危機意識，也有助於推升國人鞏固領導中心效應。

但值得注意的是，蔡總統聲望的長期趨勢走向，近兩個月已出現大幅下滑的趨勢，和蔡總統第一個任期的聲勢走向頗相近似。他認為，未來發展，殊值密切關注。

在蘇內閣的整體施政表現方面，20.5％非常滿意，39.1％還算滿意，21％不太滿意，14.3％一點也不滿意，5.2％沒意見、不知道、拒答。亦即有約6成的人基本上滿意蘇內閣整體施政表現，3成5不滿意，滿意的人比不滿意的人多24個百分點。

游盈隆表示，與上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人略減1.2個百分點，不滿意的人略增2.3個百分點，基本上沒有大的改變，台灣社會對蘇內閣整體表現的滿意度還是維持在相當高的水平。

此次調查係由《台灣民意基金會》委託「山水民意研究公司」執行，調查期間為7月20日至22日，調查對象為全國20歲以上成年人，有效樣本1076人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

(中時 )