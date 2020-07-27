蘋果（Apple）將會在何時發表今年度的新iPhone，肯定是各界都在關注的消息。日前有爆料指出，由於新品眾多，蘋果今年將會接連舉辦兩場發表會。且假設疫情趨緩能舉辦實體發表會，蘋果研發已久的AR眼鏡有望加碼登場！

Twitter 用戶 iHacktu Pro  (@ihacktu)爆料，今年蘋果預計將舉辦兩場秋季發表會。首先，9月8日將會舉辦線上發表會，發表全新iPhone、Apple Watch、AirPower、iPad；而10月27則將發表iPad Pro、Apple Sillicon Mac（包含13吋MacBook Pro以及MacBook），而10月份的發表會若非僅有線上形式，也就是說舉辦了實體發表會的話，Apple Glassed也就是蘋果的AR眼鏡預計將會亮相！（編註：目前美國新冠肺炎確診者已超過4百萬，蘋果總部所在的加州是確診數最高的一州，當地疫情是否有望在十月趨緩，挑戰相當大。）

Twitter 用戶 iHacktu Pro  (@ihacktu)爆料內容，推文現已撤下。（摘自網路）

當前， iHacktu Pro  (@ihacktu)爆料的貼文已被刪除（或是被隱藏起），已無法查看。令人更為好奇是不是被關切之後的結果。也讓這兩個首度出現的發表會日期更讓人矚目。

報料人並沒有說明太多新品規格的附加資訊，但是綜合蘋果過往發表會的歷史以及近期業界傳聞來看，也頗有可信度。因為蘋果大多會選在新iPhone發表之際同時推出新款Apple Watch，且蘋果上一次在2018年舉辦發表會，登場主角就是第三代iPad Pro，跟爆料人的說法都很一致。

值得一提的是，今年度讓人關注的蘋果新品，除了首度支援5G的iPhone 12系列之外，蘋果在WWDC20宣佈的Apple Silicon Mac計畫（轉用ARM架構處理器，不再使用英特爾處理器），也是業界大事。在六月份，蘋果就已經預告首台採用Apple Silicon的電腦將會在（2020）年底前推出，若選在10月份發表，不與新iPhone同台爭艷，也是相當合理。

而早在2017年與iPhone X同台發表的AirPower無線充電板，後續傳出難以克服研發上的挑戰而被放棄。不過今年又傳出蘋果捲土重來打算繼續挑戰，若是能與iPhone 12系列同台發表，也將是一大話題。

綜合來看，今年秋季的蘋果新品，可說是樣樣都是亮點！果粉們想要入手，可得提前開始存錢啦！

(科技)