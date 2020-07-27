金山區長廖武輝為模範父親獻花，更親自帶頭獻唱「愛你一萬年」。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

金山區7名模範父親穿花襯衫、喝椰子水，感受特別的表揚典禮。（金山區公所提供／許家寧新北傳真）

金山也能像夏威夷！父親節前夕，新北市金山區公所表揚模範父親，金山區長廖武輝發揮巧思為穿上「飄撇」的花襯衫爸爸們戴上夏威夷花圈，並奉上消暑聖品椰子水，疫情無法出國的父親們，更搞笑模仿衝浪，逗笑台下，度過難忘的海島風父親節。

市府水利局副局長楊宗珉，代表市長侯友宜昨為金山區和平里方瑞其等7位模範父親獻上捧花、匾額，區公所發揮創意安排橋段，為父親們戴上象徵歡迎、感恩、恭賀之意的夏威夷花圈，區長廖武輝更帶頭獻唱「愛你一萬年」，營造滿滿夏日風情。

廖武輝說，金山區的市級模範父親方瑞其，從小跟在叔公身邊學習竹編，練就一身好手藝，除用心教育子女，他也遵循古法，將這項瀕臨失傳的竹編傳統工法手藝，持續傳承下去，精湛技藝更獲得「竹仔師」的美譽，堪稱金山的無價之寶。

另外區級模範父親則由李炳然、李朝枝、劉銀田、許祐榮、許壽春及楊清標等6位模範父親代表受獎，感謝父親們像大樹般可靠存在，厚實的肩膀挑起全家老小一生的重量，溫暖的指引子女前行方向及信念，更是該代代相傳的資產。

金山區公所表示，藉由區級模範父親表揚活動，特意營造夏威夷渡假風情，讓接受表揚的爸爸們有置身海島旅遊的氛圍，疫情因素可能無法遠行旅遊，但盼區公所特別安排的夏日盛宴，能讓以家為先的父親們暫時卸下重擔，享受榮耀及與家人團聚的溫馨時刻。

(中時 )