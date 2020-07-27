電動機車龍頭Gogoro落實Gogoro 360服務計畫承諾，加速服務據點布建，打造高雄三大之最服務據點－鼓山青海門市開幕，不僅是全台占地最「大」的服務據點，擁有最多12個維修工位，更是全台唯一擁有最「大」Super GoStation超級電池交換站的門市，超過200顆智慧電池提供電池交換服務，融合Gogoro「大」車頭設計打造鼓山區的新地標。

Gogoro表示，目前全台有超過121間服務中心，預計在年底到達148間，其中，在高雄市即有18間服務中心。全新開幕的鼓山青海門市，具有12個維修工位，為全台目前最多維修工位的門市。

Gogoro指出，根據內部數據，隨著高雄市的維修中心數量增多，今年與去年相較之下預約保養時間已縮減一半，大幅提升服務維修量能，今年更啟動Gogoro 360服務計畫，矢言讓消費者以更快的時間預約維修保養，目前仍以七天內預約保養維修持續努力。Gogoro的電池交換站建置計畫仍不停歇，已於全台建置17座超級電池交換站，而高雄地區總計已有232座電池交換站（包含建置中），以滿足用戶需求。

(工商 )