大陸股市27日開盤走高，上證指數重上3,200點

上證指數27日開盤報3,210點，升13點，漲幅0.43％；截至上午10點32分，報3,202.44點，升5.67點，單日漲幅0.18％。

深成指開盤報13,013點，升78點，漲幅0.6％；現報13,001.34點，升65.64點，單日漲幅0.51％。創業板指數開盤報2,639點，升11點，單日漲幅0.43％；現報2,642.31點，上漲14.47點，漲幅0.55％。

(工商 )

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