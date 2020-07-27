5G商機發酵，為了迎接商機，台廠PCB供應鏈加速布局海內投資，根據TPCA統計，2020年台資PCB製造與原物料廠商，為了能符合高速運算的先進製程需求，紛紛進行設備汰舊換新或新廠投資計畫，今年起將陸續啟動海內外總投資額將突破新台幣千億元，預期將再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

今年全球經濟受新冠肺炎疫情影響甚劇，連帶對電子製造產業生產布局帶來衝擊，所幸台灣PCB廠海內外布局完整，雖然第一季受到大陸封城管制而降低稼動率，但受惠於5G基地台、網通產品與伺服器的布建，第2季營運回穩，TPCA發布2020年上半年台商海內外總產值達5803億元，較去年同期維持1.3%微幅成長，隨著傳統旺季來臨，下半年前景仍樂觀看待，台灣電路板全年產值仍有很高的機會維持正成長。

著眼5G商機已經發酵，台廠PCB供應鏈加速布局海內投資，除大陸廠外，台灣加碼高階製程的動向更令人期待，如：欣興(3037)與同欣電子的桃園新廠計畫、臻鼎(4958)併購先豐通訊、相互電子、台郡科技(6269)、景碩(3189)、南亞(1303)加碼銅箔廠等，預期再次帶動高階設備與材料等周邊產業龐大商機。

面對產業強大的需求，TPCA Show今年將盡全力助推台灣PCB發展「高階製程、突破先進技術」之新產品與技術交流，全方面架構採購、新品發表與商機媒合各項平台；今年展期規劃「SMT表面貼裝專區」-首度與美國IPC攜手合作，共同打造「SMT表面貼裝專區」，以期力促SMT相關指標廠商加入，進而強化台灣電路板產業供應鏈之連結；「PCB智慧機聯網主題區」由台灣電路板協會與資策會合作，完成產業藍圖、標準的建立、促成示範性聯盟；參展廠商展示項目包含高頻、高速等材料、聚焦5G通訊、車聯網、自駕車與工業4.0、智慧工廠等5G相關運用；同期舉辦國際構裝暨電路板研討會(IMPACT-EMAP)，聚焦探討高速運算世代來臨下封裝製程與電路板前瞻技術探討，將齊聚台灣最強之半導體TSMC、封裝ASE與電路板欣興電子等跨領域菁英級講者，發表高速運算下電子製造前瞻趨勢。TPCA Show 2020除了要提供電路板廠及上下游廠商交流分享的平台，也期待透過展會揭露最新電子製造技術整合，跨越傳統侷限，也將是今年展會一大重點。

(時報資訊)