立積(4968)受惠中美貿易戰，大客戶積極轉單，立積為受惠股，儘管短期有疫情影響，但立積客戶需求未減，拉貨還是非常強勁，產品良率部分，隨著新機台的導入，也將逐步舒緩壓力，立積今開高震盪，大漲逾4%，股價最高達288元。

立積6月營收4.9億元，續創歷史新高，第二季營收11.95億元，季增加43.9%、年增加79.6%，主要公司受到大客戶追單，市場需求還是強勁，毛利率也因為生產良率逐步改善。

展望第三季，為傳統旺季，立積受惠於大客戶持續加單且後端封測產能得以舒緩，法人樂觀預估，立積第三季營運表現將更勝第二季，單季每股獲利上看3.8元。

展望2020年，受惠美中貿易戰延續大陸去美化趨勢已形成，立積雖然短期有疫情干擾，但客戶的需求依然強勁，手機WiFi6部分，第二季出貨目標不變，初期以小量出貨，預期逐季成長，目前大陸競爭對手與公司技術能力還有一段差距，短期不會有影響其業績，產能方面，立積於第二季購置4台測試機台，預計於第三季新增至45台測試機台，解決測試端瓶頸。

(時報資訊)