港股於上周五以大跌收場，重挫逾2%。在美中外交角力升高態勢下，美股亦於周五全盤下挫。

周一香港恆生指數出現反彈行情，高開204點，然隨後持平小漲0.7點，為24706點。國企股(H股)39點或+0.39%，為10120點。

恆指科技指數在周一首次登場，高開55點，或+0.8%，暫報6918點。科技股在早盤雖出現集體上漲，然隨後出現緩漲拉回趨勢。恆騰網絡漲2.4%，隨後跌0.4%，中芯漲2%，隨後緩漲1.1%，美團高開1%，隨後跌0.9%，騰訊高開0.4%，隨後漲0.6%。市場對該指數是否能吸引投資人興趣仍在觀察中。

目前市場觀察重點仍在美中外交角力，預計在美國總統大選前，仍將出現難以預測的發展情勢。

國際金價突破1900美元，黃金股持續看好，山東黃金大漲7.9%，暫報23.9港元，紫金礦業漲5.56%，暫報4.94港元，招金礦業漲4.39%。市場認為，美中緊張升高、全球疫情不確定性，以及各國寬鬆的貨幣政策，都是推升金價看好的因素。

(時報資訊)